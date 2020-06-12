Iğdır'da şimşekler geceyi aydınlattı

O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır’da gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası şimşekler geceyi aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, Türkiye’nin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyordu. Iğdır’da başlayan yağmur, gök gürültüsü ve sağanak yağış ile birlikte etkisini geç saate kadar sürdürdü. Çekilen görüntülerde geceyi gündüz gibi aydınlatan şimşekler saniye saniye kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.