Iğdır'da yıldırım düşen ev yandı

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<br>Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR´da merkeze bağlı Akyumak köyünde boş bir eve düşen yıldırım ile birlikte yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, maddi zarar meydana geldi.<br>Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Akyumak köyünde dün saat 23.30 sıralarında sağanak yağış sırasında Atış ailesine ait eve yıldırım düştü. Orhan Atış ve eşinin 3 ay önce ABD'de yaşayan oğullarını ziyarete gittikleri için kimsenin olmadığı evde yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine köye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN<br>2020-06-12 10:30:48<br>

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