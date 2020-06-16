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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'da MTSK sınavı yapıldı

İHA

Iğdır'da MTSK sınavı yapıldı

Iğdır'da Motorlu Taşıt Sürücü Sınavından (MTSK) 70 üzeri puan alan sürücü adayları, direksiyon sınavına maske ve sosyal mesafeyi koruyarak girdi.
Sınava katılacak adaylar sabah erken saatte direksiyon sınav alanında yerlerini alırken, sınavı gerçekleştirecek öğretmen ve Şube Müdürleri toplantı yaptı. Iğdır İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sedat Bilir, görevlilere direksiyon sınavının sağlıklı bir şekilde yapılması için sınav yapılacak güzergah ve sınavda dikkat edilecek kurallar konusunda bilgi verdi. İki grup halinde öğretmenlerle toplantı yapan Sedat Bilir, Krona virüs tedbirleri kapsamında sınavın yapılacağını maske takmanın zorunlu olduğunu maskesiz hiç bir adayın sınava alınmamasını istedi. Sınav yapacak başkan ve üyeler, sınava girecek sürücü adaylarının isimlerinin olduğu tabletleri teslim aldı. Her aday için 35 dakika uygulama sınavı yapıldı. Kursiyerlerin en çok park etmede hata yaptıkları ve elendikleri görüldü.

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