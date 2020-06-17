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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne Murat Karavelioğlu getirildi

İHA

Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne Murat Karavelioğlu getirildi

Iğdır Üniversitesi bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Lisansüstü Eğitim Enstitüsü çatısı altında birleştirilmesinin ardından enstitü müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı.
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Murat Karavelioğlu’nun makamında yapılan törenle, enstitülere emeği geçen müdürlere teşekkür belgesi takdim edildi.
Prof. Dr. Karavelioğlu; eski Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Yurt, eski Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Süleyman Temel ve eski Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bahri Gür’e teşekkür belgeleri takdim ederek; Iğdır Üniversitesinin, enstitülere vermiş oldukları emek için kendilerine minnettar olduğunu ifade etti. Eski enstitü müdürleri de, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Murat Karavelioğlu’na göstermiş olduğu vefa için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar dilediler.
Covid19 salgınına karşı alınan önlemlere azami dikkatin gösterildiği devir teslim töreni, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi sona erdi.

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