Iğdır maske ve sosyal mesafe yasağına uymuyor

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Korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Iğdır’da kurallara uyulmadığı gözlendi.

Yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye genelinde 45 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. O iller arasında bulunan Iğdır’da yasağa uyulmadığı gözlendi. Vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uymazken, polis ekipleri maskesiz gezen vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.

Geçtiğimiz günlerde korona virüs testi pozitif olan bir hasta akciğer aspirasyon pnömonisi sebebiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmış ve tedavi gördüğü Iğdır Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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