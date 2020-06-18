Iğdır Hoşhaber beldesinde bulunan yavru karga tedavi altına alındı.
Iğdır Hoşhaber beldesi Şehit Başkomiser Mehmet Parlak Ortaokulu bahçesinde okul müdürü Önder Çam yaralı bir yavru karga buldu. Çam, durumu Iğdır Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne haber verdi. Okula giden ekipler, yavru kargayı teslim aldı.
Bakımı ve beslenmesi tamamlanan yavru karga doğaya salındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.