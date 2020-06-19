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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim görevine başladı

İHA

Iğdır'a yeni atanan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Valilik binası önünde tören mangası ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim görevine başladı

Iğdır’a yeni atanan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Valilik binası önünde tören mangası ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.
Iğdır Valisi Enver Ünlü’nün Giresun’a gitmesinin ardından, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü iken Iğdır Valiliği’ne atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim yeni görevine başlamak için kente geldi. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'i Valilik binası önünde tören mangası karşıladı. Karşılama törenine Vali yardımcıları, İlçe kaymakamları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve Valilik personeli katıldı.
Karşılama töreninin ardından şeref defterini imzalayan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, “Anadolu coğrafyasında güneşin ilk doğduğu şehitler diyarı, dağları ve ovasıyla çok güzel bir coğrafya olan Iğdır’ımıza Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle atanmış bulunmaktayım. Yeni görevimizin şahsım ve Iğdırlı hemşehrilerim acısından hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu coğrafya içinde yer alan ve bu coğrafyayı bizlere vatan yapan bütün şehitlerimizi saygıyla, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum” dedi.

“Allah paçamıza vatan toprağının çamurunu bulaştırsın ve eksik etmesin”
Iğdırlılara hemşehri olmaya geldiğini belirten Vali Sarıibrahim, “Göreve başladığımız bu günden, görevden alınacağımız son güne kadar Allah paçamıza vatan toprağının çamurunu bulaştırsın ve eksik etmesin. Sevgili Iğdırlı hemşehrilerimizden beklentimiz şudur ki, hep beraber ve birlikte Iğdır’da taşı taşın üstüne koymaya geldik. Memleket ve milletimize hizmet etmeye geldik. Bu anlamda bizlerle beraber harekat edecek, katkı sunacak, hizmet edecek, yol yürüyecek, dertlenecek, üzülecek ve hep beraber biz olacağız. Ben sizlere bir hemşehri olmaya geldim” şeklinde konuştu.
Konuşmasının ardından Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim daha sonra Valilik makamına geçti.

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