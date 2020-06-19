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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır Valisi Sıraibrahim, görevine başladı

DHA

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesi ile Iğdır'a Vali olarak atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim, görevine başladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü´nün ardından Iğdır´a vali olarak atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim, dün uçakla Erzurum'a geldi. Vali Sarıibrahim, buradan da karayolu ile Iğdır'a geçti. Geceyi valilik konutunda geçiren Sarıibrahim, bugün sabah saatlerinde Valilik binasına geldi. Vali Sarıibrahim burada vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri ve STK temsilcileri tarafından karşılandı. Şeref defterini imzalayıp, makamına oturan Sarıibrahim,...

Iğdır Valisi Sıraibrahim, görevine başladı

<br>Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesi ile Iğdır'a Vali olarak atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim, görevine başladı.<br>Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü´nün ardından Iğdır´a vali olarak atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim, dün uçakla Erzurum'a geldi. Vali Sarıibrahim, buradan da karayolu ile Iğdır'a geçti. Geceyi valilik konutunda geçiren Sarıibrahim, bugün sabah saatlerinde Valilik binasına geldi. Vali Sarıibrahim burada vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri ve STK temsilcileri tarafından karşılandı. Şeref defterini imzalayıp, makamına oturan Sarıibrahim, daha sonra Merkez Camisi'ne giderek dışarıda cemaatle birlikte cuma namazı kıldı.<br>Namaza sonrası Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, vekaleten yürüteceği belediye binasına yürüyerek gitti. Belediye binası önünde belediye birim müdürleri tarafından karşılanan Vali Sarıibrahim kendisine verilen çiçeği de korumasına vererek o an yoldan geçen bir vatandaşa verilmesini istedi. Çiçeğe alan vatandaş valiye teşekkür etti. Belediye makamına oturan Vali Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, belediye başkan yardımcılarından brifing aldı.<br>Belediyede gazetecilere açıklamada bulunan Vali Sarıibrahim, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´a bizlere bu aziz milletimize hizmet edebilmeyi nasip ettiği için teşekkür ediyor, şükranlarımı arz ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Beraber dertleşecek, üzülecek ve hep beraber biz olacağız. Ben de sizlere bir hemşehri olarak hemşehri hukukunu bizlere fırsat olarak sunduğu için Allah'a şükrediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ<br>2020-06-19 16:02:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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