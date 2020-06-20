Iğdır'da veliler okul önlerinde yoğunluk oluşturdu

<br>Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava giren çocuklarını okul kapısında bekleyen veliler, yoğunluğa neden oldu. Veliler, görevlilerin sosyal mesafa kuralını dikkate almadı.<br>Iğdır'da LGS sınavına giren öğrenciler sınıflarda ter dökerken, veliler ise onları okul kapılarının önlerinde bekledi. Hürriyet Caddesi üzerindeki Ziya Gökalp Ortaokulu önünde aileler, kalabalıklar oluşturdu. İlk oturumun tamamlanmasının ardından verilen arada çocuklarını bir an önce görmek isteyen veliler, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Okul yetkilileri sık sık velileri uyarsa da yoğunluk oluşmasına engel olamadı. DHA-Genel Türkiye-Iğdır Özkan AYDIN<br>2020-06-20 14:43:12<br>
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