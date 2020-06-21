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Babasının silahıyla oynarken başından vurulan Zehra öldü

DHA

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) IĞDIR'da Zehra Bozkurt (6), babasına ait pompalı tüfekle oynarken, ateş alması sonucu başından vurularak, yaşamını yitirdi.   Olay, dün akşam, merkez Özgür Mahallesi 420'nci Sokak'taki Bozkurt ailesinin evinde meydana geldi. Zehra Bozkurt, iddiaya göre, evde yalnız olduğu sırada, babası Şerafettin Bozkurt'a ait pompalı tüfekle oynamaya başladı. Silah sesini duyup, eve koşan aile bireyleri, Zehra'yı başından vurulmuş olarak, kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Zehra'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet...

Babasının silahıyla oynarken başından vurulan Zehra öldü

<br>Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) IĞDIR'da Zehra Bozkurt (6), babasına ait pompalı tüfekle oynarken, ateş alması sonucu başından vurularak, yaşamını yitirdi.  <br>Olay, dün akşam, merkez Özgür Mahallesi 420'nci Sokak'taki Bozkurt ailesinin evinde meydana geldi. Zehra Bozkurt, iddiaya göre, evde yalnız olduğu sırada, babası Şerafettin Bozkurt'a ait pompalı tüfekle oynamaya başladı. Silah sesini duyup, eve koşan aile bireyleri, Zehra'yı başından vurulmuş olarak, kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Zehra'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Zehra'nın cansız bedeni, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kızlarını kaybeden Bozkurt ailesi ise büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ<br>2020-06-21 11:30:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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