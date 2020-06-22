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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu'nun Çukurovası Iğdır, bölgeyi besliyor

DHA

Özkan AYDIN / IĞDIR, (DHA)COĞRAFİ konumu ve iklim şartları dolayısıyla 'Doğu'nun Çukurovası' olarak nitelendirilen Iğdır, meyve ve sebze üretimiyle Doğu Anadolu'nun üretim merkezi durumunda.  Ağrı Dağı'nın eteklerinde, İran, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında kurulan Aras Nehri'nin geçtiği, 800 metrelik rakımı ve mikroklima iklimiyle dikkat çeken Iğdır, Doğu Anadolu'nun en büyük tarım ürünleri üretim merkezi. Kayısı, domates, elma, şeftali, karpuz, kavun, patlıcan, fasulye, biber, salatalık, ceviz, kiraz, dut, erik, mısır ve pamuk yetişen Iğdır, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. 2019...

Doğu'nun Çukurovası Iğdır, bölgeyi besliyor

<br>Özkan AYDIN / IĞDIR, (DHA)COĞRAFİ konumu ve iklim şartları dolayısıyla 'Doğu'nun Çukurovası' olarak nitelendirilen Iğdır, meyve ve sebze üretimiyle Doğu Anadolu'nun üretim merkezi durumunda. <br>Ağrı Dağı'nın eteklerinde, İran, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında kurulan Aras Nehri'nin geçtiği, 800 metrelik rakımı ve mikroklima iklimiyle dikkat çeken Iğdır, Doğu Anadolu'nun en büyük tarım ürünleri üretim merkezi. Kayısı, domates, elma, şeftali, karpuz, kavun, patlıcan, fasulye, biber, salatalık, ceviz, kiraz, dut, erik, mısır ve pamuk yetişen Iğdır, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. 2019 yılı istatistiklerine göre 59 bin 171 dekar alanda meyve, 34 bin 675 dekar alanda sebze üretimi yapılan kentte tonlarca ürün elde edililiyor. <br>Doğu Anadolu'nun 'Çukurovası' olarak bilinen Iğdır'ın bölgenin en önemli tarımsal üretim alanlarından birisi olduğunu belirten Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Şimşek, "Başta kayısı olmak üzere, domates, elma, şeftali, karpuz, kavun, patlıcan, fasulye, biber, salatalık, ceviz, kiraz, dut, erik, mısır, pamuk, üzüm yetiştiriciliği yapan 10 bine yakın kayıtlı çiftçi, yaklaşık 358 bin hektarlık yüzölçümüne sahip Iğdır Ovası'nın 118 bin 500 hektarını tarım arazisi olarak kullanıyor. Iğdır'ın en önemli ürünlerinden birisi kaysıdır. Ülkemizin yaş kaysı ihtiyacının yüzde 5'ini Iğdır karşılıyor. Yaklaşık 27-28 bin dekar alanda kayısı üretimi yapılıyor. Kayısı sadece iç piyasada değil komşu ülkelere de gönderiliyor. Başta Rusya ve Gürcistan olmak üzere kayısı ihracatı gerçekleştiriliyor. Kayısıdan sonra kiraz, elma üretimi de önemli oranda. Bunun yanısıra domates, kavun, karpuz, yeşil fasulye yetiştirilerek komşu illere satılıyor. İlkbaharla birlikte ekim yapan çiftçiler, kayısı hasadından sonra başta domates ve salatalık olmak üzere tarladan topladığı ürünlerini IğdırNahcivan karayolu kenarındaki Melekli Beldesi'ne getirerek satışa sunuyor. Iğdır'a kayısıdan 20 milyon, sebze ve meyveden de yaklaşık 20 milyon para girmektedir" diye konuştu.<br>Iğdır'da 2019 yılı verilerine göre toplam 59 bin 171 dekar alanda meyve, 34 bin 675 dekar alanda sebze üretimi yapıldığı bilgisini veren Şimşek, kayısı, elma, şeftali ve kiraz üretimi sebebiyle elde edilen ekonomik gelirin 150 milyon lira civarında olduğunu söyledi. <br>'TÜRKİYE'DE YONCA EKİM ALANINDA 4'ÜNCÜ, OT ÜRETİMİNDE İSE 2'Sİ SIRADAYIZ' <br>Iğdır ve çevresinde küçükbaş hayvancılığın da önemli olduğunu vurgulayan Şimşek, özellikle mor karaman ırkında bölgenin, gen merkezi halinde olduğunu kaydetti. Hayvancılıkla birlikte yem bitkileri üretiminde ülke genelinde Iğdır'ın ön sıralarda yeraldığını anlatan Şimşek, "Öyle ki Iğdır'ın yüzölçümü oldukça küçük olmasına rağmen yonca ekim alanında Türkiye'de 4'üncü, ot üretiminde ise Türkiye 2'incisi durumundadır. Silajlık mısır üretiminde de son yıllarda oldukça yüksek oranda üretim artışı söz konusudur. İlde yaklaşık 250 bin ton mısır silajı üretilmektedir" dedi.<br>RUSYA'YA 500 TON KAYISI İHRAÇ EDİLDİ<br>Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, tarımsal ürünlerle sadece bölge illerinin ihtiyacının karşılanmadığını ihracat da yapıldığını bildirdi. Iğdır'dan Nahcivan Özerk Cumhuriyeti'ne domates fidesi ihraç edildiği bilgisini veren Yolcu, 3 bin 803 metreküp orman ürünü, 887 bin 386 kilogram bitkisel ürün, 772 bin 39 kilogram yaş meyve sebze ve 6 bin 30 adet fide-fidan Nahcivan'a gönderildi. 2019 yılında sadece Rusya'ya 500 ton kaysı ihracatı oldu" diye konuştu.<br>Melekli Beldesi'nde çiftçilik yapan Aydın Yücal, "Topraklarımız bereketlidir. Hz. Nuh Peygamber'in gemisini indirdiği bu bereketli topraklarda her şey yetişiyor. Yetişen ürünleri ihraç bile ediyoruz. Yeter ki toprağımızı işleyelim ekelim. Ürünlerin toplandığı Melekli beldesinden her gün onlarca kamyon sebze-meyve bölge illerine taşınıyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN<br>2020-06-22 09:30:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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