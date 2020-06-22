Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

İHA

Doğu Anadolu Bölgesinin Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da hasadına başlanan kayısının kilogramı 5.5 ile 6 TL arasında alıcı buluyor.

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Doğu Anadolu Bölgesinin Çukurova’sı olarak bilinen Iğdır’da hasadına başlanan kayısının kilogramı 5.5 ile 6 TL arasında alıcı buluyor.
Iğdır’da yetişen kayısılar Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum gibi büyükşehirler başta olmak üzere çevre il ve ilçelere gönderiliyor. İstanbul’da “Iğdır kayısısı” olarak satılan ürünün bu sene bahçe fiyatı 5.5 ila 6 TL’den başlıyor.
Iğdır Yukarı Çarıkçı köyünde oturan ve bahçe sahibi olan Recep Bayat, Kaysı çiçeği açtıktan 20 gün sonra kaysı tüccarlarının geldiğini belirterek, “Biz kaysıyı dalında ortalama fiyat olarak 1 ile 2 liraya sattık. Bu yıl hasat iyiydi. Korona virüsten dolayı kimse almaz diye kayısımızı ucuza sattık “ dedi.
Kayısı alım satımı yapan esnaf Hasan Vurgun, Iğdır’da kayısı hasadının başladığını ve Türkiye‘de en kaliteli sofralık kayısının Iğdır’da yetiştiğini belirtti. Vurgun, “Aldığımız kayısıları soğuk hava depolarında muhafaza edip daha sonra yurt içi yurt dışına satıyoruz. Birçok bahçe satın aldık. Kaysı toplamaya Mersinden gelen işçilerimiz de var, yerli işçi de çalıştırıyoruz. Günlük olarak tüm bahçelerimizde 170 ile 180 işçi çalışıyor. İleri ki zamanlarda kaysı çok olacağı için fiyatlar düşecek. Şu an kaysı fiyatı 5.5 ile 6 lira arasındadır” dedi.
Kaysı toplamaya Mersinden gelen Ceylan Demir ise, “Mersinden buraya kaysı toplamak için geldim. Arkadaşlar merdivenler ile ve aradan kaysı toplayarak buraya getiriyorlar. Bizde buradan kayısıları iyi olanları bir kasaya diğerlerini de bir kasaya ayırıyoruz. Daha sonra ambalajlayıp arabaya yüklüyoruz” dedi.
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, “Iğdır kaysısı olarak anılan kayısımız “Iğdır şekerpare” olarak da bilinir. Iğdır kaysı rekoltesi Malatya’ya göre daha az. Iğdır kaysısı sofralık kaysıdır. Biz şu an için bile pazar arıyoruz. Bu yıl İngiltere’ye kaysı pazarladık. Biz oda olarak aroması ile Iğdır kaysısı için coğrafi işaret aldık. Biz oda olarak sanayi kaysısı düşünüyoruz. Yapacağımız projeler ile İl Tarım Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz ile birlikte sanayi, kurutmalık kaysı fidanı dağıtarak bu sektöre destek vermek istiyoruz. Kaysı üretimi bu yıl, yıllık olarak yüzde 20 artmış olabilir. Bu yıl kaysı rekoltemiz 30 bin ton üzerinde olması bekleniliyor” dedi.
Iğdır’da kayısı manavlarda 8 ila 9 TL arasında satılırken, bu fiyat diğer illerde kg olarak 15 liraya kadar çıkıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu'nun Çukurovası Iğdır, bölgeyi besliyor
YEREL HABERLER Doğu'nun Çukurovası Iğdır, bölgeyi besliyor
Babalar gününde acı olay
YEREL HABERLER Babalar gününde acı olay
Babasının silahıyla oynarken başından vurulan Zehra öldü
YEREL HABERLER Babasının silahıyla oynarken başından vurulan Zehra ...
Iğdır’da elektrik akımına kapılan leylek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Iğdır’da elektrik akımına kapılan leylek tedavi ...
Iğdır'da kayısı hasadı
YEREL HABERLER Iğdır'da kayısı hasadı
Iğdır'da veliler okul önlerinde yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Iğdır'da veliler okul önlerinde yoğunluk oluşturdu
Vali Sarıibrahim ayağının tozuyla şehit ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Sarıibrahim ayağının tozuyla şehit ailesini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X