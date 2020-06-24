Iğdır'da yavru kerkenez yetkililere teslim edildi

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Iğdır Karakoyunlu Ortaalican köyünde bulunanan yavru kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Iğdır Karakoyunlu Ortaalican köyünde Fırat Balandı isimli vatandaş yavru Kerkenez kuşu buldu. Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğüne bildirilmesinden sonra köye ekipler gitti. Yavru Kerkenezi teslim alan ekipler, kuşun bakım ve beslenmesini yaptılar. Yavru Kerkenezin daha sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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