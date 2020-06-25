Rektör Alma’nın projesiyle 3 adet doktoralı araştırmacı yetiştirilecek

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın yöneticisi olduğu “Tıbbi Bitkilerdeki Antimikrobiyal Etken Maddelerin Rekombinant DNA Teknolojisi İle Kültür Ortamında Çoğaltılması” projesiyle 3 adet doktoralı araştırmacı yetiştirilecek.

2244 Sanayi Doktora Programı Çağrısı çerçevesinde sunulan ve Iğdır Üniversitesi ile Mikroliz Biyoteknoloji Sanayi Ticaret Ltd. Sti. Firması arasında yapılan protokolle uygulamaya konan, "Tıbbi Bitkilerdeki Antimikrobiyal Etken Maddelerin Rekombinant DNA Teknolojisi İle Kültür Ortamında Çoğaltılması" başlıklı projede 3 adet doktoralı araştırmacı istihdam edilecek. Rektör Alma’nın yöneticisi olduğu projeyle; tarım bilimleri, biyoteknoloji ve biyokimya disiplinlerini ilgilendiren alanlarda nitelikli insan kaynağının üniversitesanayi iş birliği kapsamında yetiştirilerek doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Proje Çerçevesi, Kapsamı ve Hedefleri

Projenin yöneticiliğini yapan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, “Hayvanların, bitkileri kullanarak kendilerini tedavi etmeleri eski çağlardaki insanları da hastalıklarının tedavisinde bitkilere yönlendirmiş ve bu yöntem, günümüze kadar ulaşmıştır. Mevcut antibiyotiklere karşı bakterilerin direncinin artması, araştırmacıları bitkilerin antimikrobiyal aktivitelerini araştırmaya yöneltmiştir. Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen etken maddelerin; antimikrobiyal, antiviral, antioksidant ve antifungal gibi birçok aktiviteye sahip oldukları bilinmektedir. Bitkilerin, savunma durumunda eser miktarlarda ürettikleri etken maddeler; insan ve hayvanlarda hastalıkların engellenmesinde, geriletilmesinde, iyileştirilmesinde ve tanısında kullanılmaktadır” dedi.

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