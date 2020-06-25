Vali Sarıibrahim başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi.
Iğdır Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcısı, Belediye Başkan Yardımcıları, Kurum Amirleri ve Belediye Şube Müdürleri katıldı. Toplantıda, İçme suyu alt yapısı, Dilucu Şehitler Parkı ve Haydar Aliyev Parkı proje çalışmaları ele alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.