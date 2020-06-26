Vali, çiçek yerine Şehitler Anıtı'na bağış yapılmasını istedi

<br>Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün ardından Iğdır'a vali olarak atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim, Twitter hesabından kendisine çiçek gönderilmesi yerine Dilucu Şehitleri Anıtı'nın yapımı için destekte bulunulmasını istedi.<br>Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Sarıibrahim, hem hükümet konağı hem de belediyede tebrikleri kabul ediyor. Vali Sarıibrahim, göreve başlamasından dolayı çiçek gönderilmemesini, bunun yerine eski cezaevi yerine yapılacak olan 'Iğdır Dilucu Şehitleri Anıtı' için destek istedi. Sarıibrahim, Twitter hesabından yapılacak olan anıtın fotoğafını paylaşarak, "Değerli hemşehrilerim; Iğdır Valiliği görevine başlamam sebebiyle çiçek göndermek yerine, lütfen Dilucu Şehitler Anıt Parkımızda aziz şehitlerimizi temsil edecek, Iğdır Dilucu Şehitleri Anıtı yapımına bağışta bulunarak destek olun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ<br>2020-06-26 08:41:23<br>

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