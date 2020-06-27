Yaralı olarak bulunan leylek tedavi altına alındı

Iğdır'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Iğdır Karakoyunlu ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bir leylek bulundu. Yaralı leyleği bulan vatandaşlar hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Haber alan ekipler hemen ilçeye giderek yaralı leyleği teslim aldı.
Tedavisi gerçekleştirilen ve gözetim altında tutulan leyleğin sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.