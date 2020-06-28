Iğdırlı üreticiden kayısıları toplamak için ilginç yöntem

<br>Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA) IĞDIR'da, kayısıda hasat dönemi başlarken, üretici Cemal Hoşhaber, büyük ağaçların üzerindeki meyveleri toplayamayınca ilginç çözüm buldu. Traktörün üzerindeki kepçenin ucuna bağladığı sepetle en büyük ağaçların bile meyvelerine rahatlıkla ulaşan Hoşhaber, kayısı hasadının artık daha rahat olduğunu söyledi.<br>Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde üreticilik yapan Cemal Hoşhaber, bahçesindeki yüksek ağaçlarda hasat yapamayınca traktörüyle 'kayısı toplama aracı' yaptı. Traktörünün üzerindeki kepçenin ucuna bağladığı sepetle büyük ağaçların en yüksek noktalarına ulaşmayı başaran Hoşhaber, en uç noktadaki kayısılara rahatlıkla ulaşıyor. 5 kişinin yaptığı 1 saatlik işi bu sayede 10 dakikada gerçekleştirdiğini söyleyen Hoşhaber, "Iğdır'da önceleri ağaçlara tırmanarak kayısıları toplayabiliyorduk ya da merdivenin ulaşabildiği noktaya kadar çıkabiliyorduk. Ne kadar toplasak da ağacın en yükseklerinde en kaliteli kaysılar kalıyordu. Buna çare olarak traktörün önündeki kepçenin ucuna 23 kişinin sığacağı sepet yaptım. 2 kişi sepete biniyor, ağaçların tepesindeki kayısıları topluyoruz. Hem işçiden tasarruf ettim hem de 5 kişinin bir saate toplayacağı kayısıyı bu sepet sayesinde 10 dakikada topluyorum" dedi. <br>Cemal Hoşhaber, kayısı toplama aracını kendi işini bitirdikten sonra isteyene de kiraya verdiğini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Iğdır Özkan AYDIN<br>2020-06-28 08:31:12<br>

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