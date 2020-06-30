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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç öğretmen, Aralık rüzgar erozyonunda Antep fıstığı yetiştirdi

İHA

Iğdırlı genç öğretmen Nihat Alçan, Iğdır'ın en çorak bölgesi olan Aralık ilçesinde Antep fıstığı yetiştirdi.

Genç öğretmen, Aralık rüzgar erozyonunda Antep fıstığı yetiştirdi

Iğdırlı genç öğretmen Nihat Alçan, Iğdır’ın en çorak bölgesi olan Aralık ilçesinde Antep fıstığı yetiştirdi.
Şanlıurfa da üniversite okurken Antep fıstığı yetiştirilmesi ile ilgilenen Tarih öğretmeni Nihat Alçan, bu hobisini Iğdır’a taşıdı. Hobisini ticarete de çeviren Alçan, Antep fıstıkların mikroklima iklimi gösteren Iğdır ovasında yetişebileceğine inandı. İki fıstık ağacını görev yaptığı okulun bahçesine diken Alçan, 6 yıl geçtikten sonra fidanlarından ürün almayı başardı. Türkiye’de ekonomik geliri yüksek olan bu ağaçlar bölge çiftçilerine hem örnek oldu hem de yeni bir ekonomik kazanç kapısı yönünden umut oldu.
Iğdır Üniversitesi devlet üretme çiftliğine kadar birçok kurum ve kişinin dikkatini çeken kuruyemiş çeşidinin yetiştirilmesi için birçok çiftçi fıstık bahçeleri tesis etmeye başladı. Diktiği ağaçların ekonomik getirisinin çok olduğunu belirten Alçan, “6 yıl önce bu fidanları diktik. Ağaçlarımız iki yıldır meyve veriyor. Antep fıstığı olarak anılan ve daha çok Şanlıurfa’da yetişen bu meyve piyasa değeri çok olan bir meyvedir. Bu fıstığın yaşı piyasada 60 Tl’den satılırken kurutulmuş ve kavrulmuş fıstık 100 Tl üzerinde; baklava üzerinde kullanılan ve yeşil olan fıstığın kilosu ise 200 Tl’nin üzerindedir. Türkiye’de yetiştirilen geliri yüksek bir meyvedir. Bizde bu meyveyi Iğdır Aralık ilçesinde yetiştirmeyi başardık. Bu fıstık ağacı kurak, çakıllı bir toprakta yetişiyor. Bu ağaç için su ve verimli toprağa gerek yoktur. Kurak çöl ağacı diyebileceğimiz bir ağaç. Türkiye’nin en çok erozyon bölgesi olan Aralık ilçesinde bu yetiştiyse her yerde yetişir. Yetkililerden bu ağaç çeşidinin dikilmesi konusunda çağrıda bulunmak istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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