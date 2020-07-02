Kerkenez yırtıcısı tedavi altına alındı

'Anneannem ve ben'

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Iğdır Dilucu Gümrük Müdürlüğünde Ali Aktaş tarafından yorgun ve halsiz halde bulunan Kerkenez tedavi altına alındı.

Iğdır Dilucu Gümrük Müdür Yardımcısı Ali Aktaş tarafından yorgun ve halsiz halde bulunan 2 adet Kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner kontrolünden geçirildikten sonra beslenen kerkenez tedavi altına alındı. Koruma altına alınan Kerkenez'in, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

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