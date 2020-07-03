Kafkaslarda ve Doğu Anadolu'da yaşayan bir tür olan keler türü Kafkas keleri (Laudakia caucasica), Iğdır'da görüntülendi.

Genellikle nadir bir tür olan ve Kafkas keleri, (Paralaudakia caucasia) olarak adlandırılan bu canlı Iğdır'da görüntülendi. Yaz ayında ortaya çıkan bu tür sonbahar ayının başlarına kadar yaşamlarını yer üstünde sürdürmektedir.

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