<br>Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) TARIM ve Orman Bakanlığı'na ait çiftliklerde üretilen 750 kınalı keklik, Ağrı Dağı Milli Parkı'na bırakıldı. <br>Doğal hayatı geliştirmek ve popülasyona artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait üreme çiftliklerinde yetiştirilen 750 kınalı keklik, Iğdır'a gönderildi. Kene gibi zararlı böceklerin çoğalmasını önleyen kınalı keklikler, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekiplerince Ağrı Dağı Milli Parkı'na bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ<br>2020-07-05 13:31:58<br>
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