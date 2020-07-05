Piknikte kazayla kardeşini öldürdü

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<br>IĞDIR, (DHA)IĞDIR´da Cemalettin Türkeli (60) piknikte av tüfeğiyle oynarken kazayla kardeşi Veli Türkeli´yi (57) vurarak ölümüne sebep oldu.<br>Olay bugün akşam saatlerinde Karakoyunlu ilçesi kırsal alanda meydana geldi. Merkeze bağlı Melekli beldesinde oturan 1 çocuk babası Cemalettin Türkeli ile kardeşi 3 çocuk babası Veli Türkeli, piknik yapmak üzere Karakoyunlu ilçesi Zülfikar Köyü´nde pikniğe gitti. Piknik sırasında bir arkadaşlarına ait av tüfeğiyle şaka yapan Cemalettin Türkeli, kazayla kardeşi Veli Türkeli´yi vurdu. Yaralı olarak Iğdır Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Veli Türkeli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.<br>Güvenlik güçleri kazayla kardeşini vuran Cemalettin Türkeli´yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ<br>2020-07-05 22:57:03<br>

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