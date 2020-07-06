Kıbrıs Gazisi İhsan Malk, son yolculuğuna uğurlandı

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Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi İhsan Malk, memleketi Iğdır'da düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi.

Iğdır Asri mezarlığında düzenlenen cenaze törenine, Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, beraberindeki kurum müdürleri, gazinin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılındı.Cenaze törenin ardından Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, gazinin son örtüsü Türk Bayrağını gazinin ailesine teslim ederek başsağlığı diledi.

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