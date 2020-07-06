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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kıbrıs Gazisi İhsan Malk, son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi İhsan Malk, memleketi Iğdır'da düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi.

Kıbrıs Gazisi İhsan Malk, son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi İhsan Malk, memleketi Iğdır'da düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi.
Iğdır Asri mezarlığında düzenlenen cenaze törenine, Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, beraberindeki kurum müdürleri, gazinin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazı sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılındı.Cenaze törenin ardından Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, gazinin son örtüsü Türk Bayrağını gazinin ailesine teslim ederek başsağlığı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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