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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'ın karpuzu, Diyarbakır'a rakip oldu

DHA

Iğdır'ın karpuzu, Diyarbakır'a rakip oldu

<br>Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)DOĞU Anadolu'nun 'Çukurovası' olarak bilinen Iğdır'da örtü altı yetiştiriciliği yapan Alican Akçan, ürettiği karpuzlarla Diyarbakır'a rakip olduğunu söyledi.<br>Iğdır merkeze bağlı Oba köyünde çiftçilik yapan Alican Akçan'ın 100 dönüm arazi üzerinde ektiği karpuzları erken yetişti. Örtü altı üretim yapan Akcan'ın arazisinde yetişen karpuzların hasadı başladı. Ağırlıkları 10 ila 25 kilogram arasında değişen karpuzları toplayan Akçan, Iğdır'da, Diyarbakır'a rakip olacak büyüklükte karpuzlar yetiştirdiğini söyledi. Türkiye'nin hiçbir yöresinde böyle karpuz yetiştirilemeyeceği iddiasında bulunan Akcan, tadına, yanındaki torunu Gamze´ye baktırdı. Organik karpuzlarının şekerden daha tatlı olduğunu belirten Akçan, "Gerçekten şu anda Diyarbakır'a rakip olarak diyorum; Türkiye'nin herhangi bir ilinde böyle karpuz yoktur. Bunlar doğal, organik karpuzlar. Ben Diyarbakır'a rakibim ama artık onlar bana rakip olsun, beni takip etsinler" diye konuştu. <br>Köydeki 100 dönüm arazisine ektiği karpuzlardan geçen yıl 300 ton ürün elde ettiğini belirten Akçan, bu yıl 500 tona yakın bir hasat beklediğini belirtti. Organik olarak yetiştirdiği karpuzları Azerbaycan ve Nahcivan'a da ihraç ettiğini anlatan Akçan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzurum'un yanı sıra birçok ile de kamyonlarla gönderdiğini kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN<br>2020-07-08 09:59:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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