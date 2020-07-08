Üniversitede iki araştırma merkezi kuruldu

Iğdır Üniversitesi bünyesinde Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Üniversite senatosunun, Rektörlük bünyesinde Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulmasına dair teklifi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilerek resmi gazetede yayınlandı. Yeni kurulan araştırma merkezleriyle birlikte Üniversitedeki araştırma merkezi sayısı 22’ye yükseldi.



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