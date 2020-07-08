Küçük çocuklardan örnek davranış

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır'da küçük bir ebabil kuşu bulan küçük kardeşler örnek bir davranış sergileyerek kuşu yetkililere teslim ettiler.

Iğdır Karaağaç Mah. Toki konutlarında küçük bir ebabil kuşu bulan Muhammet Selim Uka ve Gülistan Uka kardeşler küçük bir ebabil kuşu buldular. Kardeşler Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğüne haber verdi. Ekipler ebabil kuşu teslim aldılar. Ebabil kuşu teslim alan ekipler, kuşun bakım ve beslenmesini yaptılar. Yavru ebabil kuşun daha sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.