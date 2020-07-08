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Küçük çocuklardan örnek davranış

İHA

Iğdır'da küçük bir ebabil kuşu bulan küçük kardeşler örnek bir davranış sergileyerek kuşu yetkililere teslim ettiler.

Küçük çocuklardan örnek davranış

Iğdır'da küçük bir ebabil kuşu bulan küçük kardeşler örnek bir davranış sergileyerek kuşu yetkililere teslim ettiler.
Iğdır Karaağaç Mah. Toki konutlarında küçük bir ebabil kuşu bulan Muhammet Selim Uka ve Gülistan Uka kardeşler küçük bir ebabil kuşu buldular. Kardeşler Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğüne haber verdi. Ekipler ebabil kuşu teslim aldılar. Ebabil kuşu teslim alan ekipler, kuşun bakım ve beslenmesini yaptılar. Yavru ebabil kuşun daha sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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