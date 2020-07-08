Mısır tarlasına ekili 10 bin 360 kök Hint keneviri ele geçirildi

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<br>Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR´da, mısır tarlasına ekilen 10 bin 360 kök Hint keneviri, jandarma tarafından bulunup, imha edildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Kazancı köyünde oturan F.T.'nin (60), köydeki mısır tarlasına, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı Hint keneviri bitkisi ektiği bilgisine ulaştı. Ekipler, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonla şüphelinin evinde ve tarlasında uyuşturucu arama köpeği ve insansız hava aracı kullanarak arama yaptı. Aramada, mısır tarlasında boyları 1 ile 3 metre arasında değişen toplam 10 bin 360 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.<br>Kenevir bitkileri olay yerinde imha edilirken, tarla sahibi F.T. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN<br>2020-07-08 12:38:23<br>

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