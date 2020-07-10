Iğdır'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Iğdır'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle caddeleri su basarken bazı iş yerlerinde hasara neden oldu.
Tuzluca ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Tuzluca Belediyesine ait malzeme deposunun çökmesiyle hafriyatı kara yoluna döküldü.
Belediye ekipleri tarafından deponun hafriyatları kara yolundan kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.