Fırtınadan yuvaları dağılan yavru serçeler, koruma altına alındı

Bir ilk yaşandı... Herkes onu konuşuyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Fırtına sonrası yuvaları yıkılan yavru serçeler, teslim alınarak koruma altına alındı.

Iğdır Karakoyunlu ilçesi Kerimbeyli Köyünde oluşan fırtına birçok canlının yuvasının yıkılmasına neden oldu.Yeni yumurtadan çıkan yavru serçeler de fırtına sonrası yuvaları yıkılınca açıkta kaldı.Turan Adaş ve Abdülcemil Timar tarafından bulunan yavru serçeler, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.