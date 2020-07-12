Iğdır’da ücretsiz destekleme kursları açılacak

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 11. sınıftan 12. sınıfa geçen istekli öğrencilerle örgün ve açık orta öğretim kurumlarından mezun olanlar için ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları açacak.
Konu ile ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda, resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim görüp 20192020 ders yılı sonunda 11. sınıftan 12. sınıfa geçen istekli öğrencilerle örgün ve açık orta öğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik 20 Temmuz 28 Ağustos tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açılacaktır. Yaz kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, 1417 Temmuz tarihlerinde belirleyeceğimiz okullara başvuru yapacak. Kurslarda, Covid19 salgınıyla mücadele kapsamındaki tedbirlere titizlikle uyulacak hijyenik bir ortamda sosyal mesafeye uygun sınıflarda kurs alacaklar” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.