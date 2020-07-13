Bakanlık'tan berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır’da ekipler tarafından koruma altına alınan Kızıl Şahin’in beslenmesi görüntülendi.

Doğada bulunan ve Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Kızıl Şahin’in bakımı ve beslenmesi özenle yapılıyor. Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, nesli tükenme tehlikesi altında olan Kızıl Şahin’in tedavisini yaptıktan sonra beslenmesini yaptı. Beslenirken kayıt altına alınan Kızıl Şahin’in görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Büyük bir iştahla önüne konulan eti yiyen Kızıl Şahin, bakımı yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.