Tedavisi tamamlanan Guguk kuşu doğaya salındı

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Bir vatandaş tarafından bulunan Guguk kuşu (Cuculus canorus) tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salındı.

Iğdır'da cafe işletmecisi olan Cemal Babuş'un cafe camına rüzgardan etkilenen bir Guguk kuşu (Cuculus canorus) çarptı. Yere düşen Guguk kuşu (Cuculus canorus) alan Babuş, durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi müdürlüğüne haber verdi. Guguk kuşu (Cuculus canorus) teslim alan yetkililer kuşun tedavisini yaptıktan sonra kuşu tekrar doğaya saldı.



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