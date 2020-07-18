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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gülbey: “Lavrov ve Mamedyarov ASİMDER’e operasyon yaptı”

İHA

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey,  Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov'un Türkiye'de sözde Ermeni soykırımı konusunda etkin çalıştığı için 2019 yılından beri ASİMDER'i durdurma planları yaptıklarını iddia etti.

Başkan Gülbey: “Lavrov ve Mamedyarov ASİMDER’e operasyon yaptı”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey,  Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov’un Türkiye’de sözde Ermeni soykırımı konusunda etkin çalıştığı için 2019 yılından beri ASİMDER’i durdurma planları yaptıklarını iddia etti.
Azerbaycan’da yaşanan son gelişmelerin ASİMDER genel merkezini haklı çıkarttığını söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Azerbaycan devlet yetkililerine defalarca mail üzerinden şikayet ettiğimiz Dışişleri bakanı Elmar Mamedyarov ve çalışanları hakkında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in müdahil olması ve görevinden alması bizleri haddinden fazla memnun etmiştir. Bu memnuniyetimizde basın aracılığıyla teşekkür ederek göstermişizdir. Rusya Dışişler bakanı Sergey Lavrov’un aslen Gürcistan vatandaşı bir Ermeni ailenin çocuğu olduğunu söylemiştik. Rusya Dışişler Bakanlığının yüzde altmışı Ermeni diplomatlardan oluşmaktadır. Lavrov’a Ermeni Diasporası ve Ermeni devlet yetkilileri ASİMDER’in yaptığı ciddi çalışmalardan rahatsızlık duyduklarını ilettiği ve Lavrov’unda bu konu sanki Rusya’nın sıkıntısıymış gibi Azerbaycan Dışişleri bakanı Elmar Mamedyarov’a itliği konusunda kesin duyumlarımız bulunmaktadır. Rusya yanlısı Elmar Mamedyarov’da hiç gecikmeden Türkiye’de ASİMDER’i pasifleştirme planını hayata geçirdi” dedi.
 Türkiye’de ki siyasetçiler, iş insanları, bürokratlar ve diplomatların da bu plan içerisinde görev aldıklarını iddia eden Gülbey, “Her iki Bakanda 2004 yılında görevlerine başlamışlardır. Bu yıldan beri tanışan bu iki Bakan Türkiye’nin Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde faaliyet gösteren ve toprak iddiası bulunan Rusya Ermeni diasporasının talebini geri çevirmeyerek, bölgede aktif çalışan ASİMDER genel merkezini bitirme planlarını bölgede bulunan iş insanları ve diplomatlar aracılığıyla diyalog kurdukları bürokrat ve siyasilerle birlikte ASİMDER Genel Başkanına ve genel merkezine her türlü baskıyı uygulayarak yıldırma politikası yaptılar. Bu planı yapanların Azerbaycan ayağı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından çökertildi. ASİMDER Genel merkezi olarak teşekkür ederiz. Türkiye içerisindeki uzantılarının çökertilmesi yönünde cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmakla tüm güvenlik güçlerimize güveniyoruz” şeklinde konuştu.

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