Iğdır'da sıcak havada Ermenistan protestosu



IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, sivil toplum kuruluşları, hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu kentte, Ermenistan'ı protesto etti. "Kahrolsun Ermenistan, Azerbaycan'ın yanındayız" sloganları atan grup, "Başta Karabağ olmak üzere Hocalı ve son olarak Tovuz'daki şehitlerin haklı sesi olmaya çalışacağız. Seninleyiz Azerbaycan" dedi.

Ateşkesi bozarak, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine saldırarak 12 askeri şehit eden Ermenistan, Iğdır'daki sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi. Kapalı bulunan Türkiye-Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nda toplanan sivil toplum kuruluşları, saldırıya tepki gösterdi. Iğdır'daki siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katıldığı gösteride, İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği başkanı Sefer Karakoyunlu tarafından Ermenistan sınırına siyah çelenk konuldu. Ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları bulunan grup, 'Kahrolsun Ermenistan, Azerbaycan'ın yanındayız' sloganları attı.

Ermenistan'ın geçmişten bugüne kadar gerçekleştirdiği saldırıların hatırlatıldığı basın açıklamasında, Azerbaycan'a destek mesajları okundu. Gökçen Acar'ın sivil toplum kuruluşları okuduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Saldırgan Ermenistan sınır güvenlik birimlerinin 12 Temmuz tarihinde Azerbaycan topraklarına, Tovuz kentine sivil vatandaşa ve askeri birimlere yönelik saldırıda bulunmuştur. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sivil toplum örgütü olarak her zaman olduğu gibi Kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Ne gerekirse yapmaya hazırız. Ermeniler işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal geri çekilmelidirler. Sivil toplum örgütleri olarak, toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında yer alacağız. Ecdadımızın asırlar boyunca yerine getirdiği bu görevi, bizler yine yerine getirmeye devam edeceğiz. Dost ve kardeş Azerbaycan'a karşı Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Vatanını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimizden şehit olanlara rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Uluslararası hukuk açısından delil olabilecek tüm belgeleri, bilgileri topladık. Ama uluslararası hukukun sınırı Karabağ'da bitiyor. Sivil toplum örgütleri olarak Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında sıklıkla başvurduğu provokasyonların uluslararası toplum tarafından en sert şekilde kınanması ve işgalci Ermenilerin, Azerbaycan topraklarından bir an önce çıkması için baskı uygulanması çağrısında bulunuyoruz. Azerbaycan'ın haklı taleplerini bütün dünyaya duyurmak üzere burada toplandık, toplanmaya devam edeceğiz. Başta Karabağ olmak üzere Hocalı ve son olarak Tovuz'daki şehitlerin haklı sesi olmaya çalışacağız. Seninleyiz Azerbaycan."

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma Destekleme ve Yaşatma Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, Türkiye Azerbaycan Derneği Iğdır Şubesi Başkanı İlteriş Taşkınsu, İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kütür Derneği Başkanı Sefer Karakoyunlu ve Gazi-Sen Iğdır Şube Başkanı Ayşe Gölçek de Ermenilerin saldırılarını kınadı ve Azerbaycan'a destek verdi. DHA-Genel Türkiye-Iğdır Özkan AYDIN

2020-07-22 11:41:46



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