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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

STK’lar Azerbaycan'a destek verdi

İHA

Iğdır'da bulunan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Azerbaycan'a destek, Ermenistan saldırılarını kınamak amacıyla bir araya geldi.

STK’lar Azerbaycan'a destek verdi

Iğdır’da bulunan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Azerbaycan'a destek, Ermenistan saldırılarını kınamak amacıyla bir araya geldi.
Sivil Toplum Kuruluşları, Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine saldıran ve 12 askeri şehit eden Ermenistan’ı protesto etti.
Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesi, Türkiye ile Ermenistan’ı birbirine bağlayan ve hizmete kapalı durumda bulunan Alican Sınır Kapısı yakınlarında toplanan STK’lar Ermenistan’ı kınadı.
Basın açıklaması öncesi, “Kahrolsun Ermenistan, Azerbaycan’ın yanındayız” şeklinde slogan atıldı.
Sivil Toplum Kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Gökçen Acar, “Ermeniler işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal geri çekilmelidirler. Sivil Toplum örgütleri olarak toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanında yer alacağız. Vatanını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimizden şehit olanlara rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” dedi.
Okunan basın açıklamasının ardından, IğdırAzerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği, Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği ve diğer STK başkanlarınca Alican Sınır Kapısı yakınlarına siyah çelenk bırakıldı.
Alican Sınır Kapısı yakınlarında düzenlenen basın açıklamasına STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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