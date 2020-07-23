"O kurnadan bu kurnaya"

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Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi" kapsamında Iğdır’da biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilgi, kayıt altına alınıyor. Proje kapsamında biyolojik çeşitlilik konunun uzmanlarınca köyün en yaşlısı, en ileri geleni ve en bilgesinin anlatımları ile kayıt altına alınıyor.

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