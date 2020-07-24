Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi projesi tamamlanarak hizmete açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi projesi tamamlanarak hizmete açıldı

İHA

Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi projesi tamamlanarak hizmete açıldı

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Semt Kütüphaneleri desteği ile gerçekleşen “Iğdır Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Semt Kütüphanesi Projesi” tamamlanarak hizmete açıldı.
“Iğdır Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Semt Kütüphanesi Projesi”, DAP’ın “bölge halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi, diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik farkının azaltılması ve okuma kültürünün artırılması” amacıyla nitelikli semt kütüphaneleri kurulmasına yönelik proje desteğiyle tamamlandı.
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın teşvik ve girişimiyle, Iğdır Üniversitesi Öğr. Gör. Mustafa Cesur yürütücülüğünde tamamlanan projeyle ilgili Rektör Alma, “Iğdır Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Semt Kütüphanesi Projesi’ adı altında yapmış olduğumuz kütüphanemizin amacı, DAP’ın konseptine uygun olarak başta üniversitemizde okuyan gençler ve üniversite lojmanlarında kalan ailelerin çocukları olmak üzere bölge halkını 21. Yüz yılda becerileri arasında yer alan hayat boyu öğrenme, bilgi okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık becerileri ile donatarak topluma katılımlarını ve sosyal hayatta etkin bir rol almalarını sağlamaktır.” şeklinde konuştu.
“Haftanın 7 günü açık olacak”
Haftanın 7 günü açık olacak olan kütüphanede Çocuk Kütüphanesi (Masal Atölyesi, Mini Amfi Tiyatro), Gençlik Kütüphanesi, Maker Tasarım Atölyesi, Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi bölümleri bulunmakta olup; kütüphane 50 bin kitap kapasitesi, 250 kişilik oturma kapasitesi, 22 bin kitaplık Dijital Kütüphane, Sesli Kütüphane (görme engelliler için) bölümleri ile hizmet verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır’da biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilgi, kayıt altına alınıyor
YEREL HABERLER Iğdır’da biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel ...
STK’lar Azerbaycan'a destek verdi
YEREL HABERLER STK’lar Azerbaycan'a destek verdi
Iğdır'da kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Iğdır'da kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı
Iğdır'da sıcak havada Ermenistan protestosu
YEREL HABERLER Iğdır'da sıcak havada Ermenistan protestosu
Bisiklet kulübünden Azerbaycan’a destek
YEREL HABERLER Bisiklet kulübünden Azerbaycan’a destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X