Ağrı Dağının eteklerinde kuş sürüsünün çekirge avı görüntülendi

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Ağrı Dağının eteklerinde Alasığırcık (Sturnus roseus) kuş sürüsünün çekirge avı görüntülendi.

Zengin bitki örtüsü ve 5137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı hayvan zenginliği ile de büyük ilgi görüyor. Ağrı Dağı eteğinde Yenidoğan (Ahura) köyünde

Alasığırcık (Sturnus roseus) kuş sürüsünün çekirge avı görüntülendi.



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