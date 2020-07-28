"Daha dün gibi..."

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Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde yağ katmanı ve çamura batan leylek kurtarıldı.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde Yaver Dalga isimli vatandaş yağ katmanı ve çamura batan bir leylek buldu. Durumun yetkililere haber verilmesi sonrasında ekipler olay yerine giderek leyleği teslim aldı.

Ekipler leyleğin temizliğini ve bakımını yaparak leyleği koruma altına aldı. Koruma altına alınan leyleğin kısa bir süre sonra tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

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