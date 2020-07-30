Vali Sarıibrahim kurum müdürleri ve personeli ile bayramlaştı

Iğdır Valisi/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, Kurban Bayramı münasebeti ile Kurum İl Müdürleri ve Valilik personeli ile arife günü bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde kurum müdürleri bayramlaşma törenin yapıldığı Iğdır Belediyesi önünde hazır bulundu. Bayramlaşma töreninde sosyal mesafeye dikkat edildi. Vali/ Belediye Başkan V. Sarıibrahim daha sonra Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.