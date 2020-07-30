Iğdır Valisi Sarıibrahim'den bayramlaşmada mesafe uyarısı



Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)IĞDIR Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, düzenlenen bayramlaşma programına katılanları mesafe konusunda uyardı.

Iğdır Belediye Başkanlığı'na da vekalet eden Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, çalışanlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bayramlaştı. Belediye bahçesindeki törende elini kalbinin üstüne götürerek Kurban Bayramı´nı kutlayan Vali Sarıibrahim, katılanlara sosyal mesafe uyarısı yaptı. Vali Sarıibrahim, katılanların aralarındaki mesafeyi artırmalarını istedi. Belediye bahçesindeki bayramlaşma sıcak hava nedeniyle kısa tutuldu.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, belediyedeki bayramlaşmadan sonra şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Sarıibrahim, "Devleti, toprağı bize emanet eden şehitlerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Bizleri onlarla birlikte olmayı nasip eylesin, bu emaneti taşımayı nasip eylesin. Şehit ailelerimiz bize milletin emanetidir, her zaman yanlarında olacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2020-07-30 18:59:24



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