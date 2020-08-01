Vali Sarıibrahim, vatandaşlarla bayramlaştı

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Söğütlü Mahallesinde bulunan kahvehanelerde oturan vatandaşlarla bayramlaştı
Vali/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Söğütlü Mahallesinde bulunan kahvehanelerde oturan vatandaşların Kurban Bayramını kutlayarak kendileriyle bayramlaştı. Vatandaşların çay ikramını geri çevirmeyerek kendileri ile çay içen Vali Sarıibrahim, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.