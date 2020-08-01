Vali Sarıibrahim, vatandaşlarla bayramlaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Söğütlü Mahallesinde bulunan kahvehanelerde oturan vatandaşlarla bayramlaştı

Vali/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Söğütlü Mahallesinde bulunan kahvehanelerde oturan vatandaşların Kurban Bayramını kutlayarak kendileriyle bayramlaştı. Vatandaşların çay ikramını geri çevirmeyerek kendileri ile çay içen Vali Sarıibrahim, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.