Iğdır’da şimşekler geceyi aydınlattı

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Iğdır'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağış sırasında çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.

Dün akşam saatlerinde etkili olan yağış sırasında şehrin birçok yerinde peş peşe şimşek çaktı. Çakan şimşekler şehri aydınlatırken güzel görüntüler de oluşturdu. Gündüzleri sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu Iğdır’da yağan yağmur havanın sıcaklığını da biraz kırdı.

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