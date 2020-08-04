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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır Üniversitenin Erasmus KA107 programı kapsamında 7 ülkeyle daha projesi onaylandı

İHA

Iğdır Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Biriminin Erasmus KA107 programı kapsamında 7 projesi daha onaylandı.

Iğdır Üniversitenin Erasmus KA107 programı kapsamında 7 ülkeyle daha projesi onaylandı

Iğdır Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Biriminin Erasmus KA107 programı kapsamında 7 projesi daha onaylandı.
Iğdır Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Biriminin, Erasmus KA107 programı kapsamında hazırladığı 7 ayrı proje dosyası daha Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylandı. Türkiye Ulusal Ajansının kararıyla; yürütücülüğünü Araştırma Görevlisi Zafer Şafak’ın yaptığı Gürcistan projesi 13.880 Euro bütçeyle, yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Adem Yulu’nun yaptığı Filipinler projesi 3.940 Euro bütçeyle, yürütücülüğünü Öğretim Görevlisi Hacer Pınar’ın yaptığı BosnaHersek projesi 14.960 Euro bütçeyle, yürütücülüğünü Öğretim Görevlisi Hacer Pınar’ın yaptığı Ürdün projesi 14.450 Euro bütçeyle, yürütücülüğünü Öğretim Görevlisi Hacer Pınar’ın yaptığı Filistin projesi 5.700 Euro bütçeyle, yürütücülüğünü Öğretim Görevlisi Hacer Pınar’ın yaptığı Moldova projesi 5.700 Euro bütçeyle ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Demirtaş’ın yönlendirmesiyle yürütücülüğünü Öğretim Görevlisi Hacer Pınar’ın yaptığı Kamerun projesi 15.760 Euro bütçeyle kabul edildi.
“Bu projelerin kabulü, bize bir bayram hediyesi oldu”
Erasmus biriminin, toplam 74.390 Euro Ulusal Ajans desteği sağlanan projeleriyle ilgili konuşan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı
Alma; “7 farklı ülke ve 10 farklı üniversite ile ilgili hazırladığımız Erasmus KA107 projelerimiz kabul oldu. Bu projelerin kabulü, bize bir bayram hediyesi oldu. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen ve bizlere kesintisiz destek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Erasmus programı kapsamında kabul edilen projelerimizi bir başlangıç sayıyor ve bundan sonraki girişimlerimizde çok daha fazla projemizin kabul edileceğini umuyorum. Başarılı çalışmalarından dolayı Erasmus birimimizin çalışanlarına teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

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