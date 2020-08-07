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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'da korona virüs tedbirleri denetlendi

İHA

Iğdır'da alışveriş merkezleri, lokanta, marketler, kafeterya, çay bahçesi, taksi durağı ile cadde ve kent meydanları gibi toplu kullanımın yoğun olduğu yerlerde yapılan denetimlerde Covid19'la mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve dezenfektan zorunluluğu kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilerek vatandaşlar uyarıldı.

Iğdır'da korona virüs tedbirleri denetlendi

Iğdır’da alışveriş merkezleri, lokanta, marketler, kafeterya, çay bahçesi, taksi durağı ile cadde ve kent meydanları gibi toplu kullanımın yoğun olduğu yerlerde yapılan denetimlerde Covid19’la mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve dezenfektan zorunluluğu kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilerek vatandaşlar uyarıldı.
Kentte sürdürülen denetimlere katılan Iğdır Valisi / Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim iş yerlerini gezerek burada iş yeri sahipleri ile vatandaşlardan Covid19 tedbirlerine uymalarını istedi. Sarıibrahim, “Türkiye genelinde, İçişleri Bakanlığımızın talimatları ile her yerde denetimler var. Hepimiz bu denetimlere katlıyoruz. Amacımız toplumsal duyarlılığın yüksek tutulması” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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