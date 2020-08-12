Iğdır'da 4.4 büyüklüğünde deprem

IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Iğdır olarak saptadığı 4.4 büyüklüğündeki deprem, saat 02.29'da meydana geldi. Yerin, 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ağrı´nın Doğubayazıt ilçesinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, bazı vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez IĞDIR, (DHA)
2020-08-12 03:41:12
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