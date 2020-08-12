Iğdır'da Kaya Güvercini tedavi altına alındı

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Iğdır'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kaya Güvercini tedavi altına alındı.

Iğdır'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kaya Güvercini Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ekipler tarafından teslim alınan ve kanaması olan Kaya güvercini tedavi altına alındı. Kaya Güvercinin tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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