Iğdır'da 2 grubun kavgasını polis havaya ateş açarak bitirdi

Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, 2 grup arasında çıkan kavga, karakol önünde de devam edince polis, havaya ateş açtı. Kavgada darbeye bağlı yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kavga, öğle saatlerinde Bağlar Mahallesi 40 Evler Sokak´ta meydana geldi. 2 grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgaya, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, müdahale etti. Taraflar ayrılırken, kavgaya karışanlar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Ancak 2 grup, karakol önünde yeniden kavga etmeye başladı. Polis, kavgayı havaya ateş açarak, ayırdı. Aldıkları darbelere bağlı yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır Özkan AYDIN
2020-08-14 16:36:38
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