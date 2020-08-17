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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönen, hijyen kılavuzu ve uygulaması toplantısı yaptı

İHA

Iğdır il Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen başkanlığında Okul Müdürlerinin katılımı ile "Okullarda Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme" konulu online toplantı yapıldı.

Gönen, hijyen kılavuzu ve uygulaması toplantısı yaptı

Iğdır il Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen başkanlığında Okul Müdürlerinin katılımı ile "Okullarda Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme" konulu online toplantı yapıldı.
Dijital ortamda yapılan toplantıda okulların açılması, temizlik, hijyen ve okulların fiziki ortamları ele alındı.
Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen yaptığı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınladığı kılavuz doğrultusunda okullarımızın hijyenini sağlayacağız. Öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için atılması gereken adımlar kılavuza göre uygulanacak. 20202021 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin sağlık ve güven ortamında yüz yüze eğitim gerçekleştirebilmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı önemlidir. Bu konuda her okul gerekli tedbiri alacak uygulamaya koyacaktır. Hepimiz için en kritik olan konu, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonu önlemek. Bakanlığımızın hazırladığı bu kılavuz bize yol gösterici kaynaklardan biridir” dedi.

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